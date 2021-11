Sono stati resi noti i primi appuntamenti natalizi che si terranno a Tortona nel mese di dicembre e in occasione delle feste. Un dicembre che sarà profondamente diverso da quello dello scorso anno dove a causa della pandemia è stato praticamente impossibile per il Comune, organizzare eventi di rilievo e così si è puntato tutto sull’illuminazione.

Quest’anno forse l’illuminazione pur essendo particolare e sempre bella non sarà così estrosa come quella del 2020 ma in compenso pullulano le manifestazioni e sarà anche u natale di luci, in moti sensi.

Si inizia domenica prossima con “Cantarà & catanaj, la tradizionale Fiera delle Anticaglie che coincide con l’accensione delle luminarie e poi si prosegue per tutto il mese con una serie di manifestazioni che sono state inserite anche nel calendario di Alexala secondo un programma che vedrà in prima linea oltre al comune anche il Commercio.

Sarà soprattutto un natale luminoso per grandi e piccini quello di Tortona, che domenica 12 dicembre allestisce in via Emilia (dalle 9 alle 18) con un bel mercato di prodotti biologici e artigianali.

Alle 17,30 ci sarà poi il concerto di Natale in cattedrale, con l’Ensamble vocale Ambrosiano.

Giovedì 23 dicembre invece il Teatro Civico ospita Il Gruffalo, un musical tratto dalla celebre favola. (ore 18).

Si festeggia anche l’Epifania, sempre al Teatro Civico, con lo spettacolo teatrale dedicato all’ambiente e al riciclo “Lordur! Che fifa quei rifiuti” (ore 17, Teatro Civico).

E non è escluso arrivino altre belle soprese.

FOTO DI REPERTORIO