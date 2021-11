Nel 2014 all’età di 82 anni era deceduto il padre, Alessandro Acerbi, fondatore dell’omonima azienda di Castelnuovo Scrivia e adesso a distanza di sette anni è deceduto il figlio: Giampaolo Acerbi, a soli 57 anni.

E’ accaduto ieri e subito la notizia si è diffusa a Tortona dove l’imprenditore abitava e dove verrà celebrato il rito funebre presso la cattedrale cittadina: questa sera, venerdì 19 novembre alle 21 con la recita del Sacro Rosario e domani, sabato 20 novembre alle 14 con la celebrazione del funerale.

Nel frattempo la cara salma riposa presso la casa funeraria di Tortona lungo la ex statale per Genova 68 e si potrà farle visita nei seguenti orari: 9,00/12,30 – 14,30/18,30.

Oltre a d essere socio del Circolo di Lettura, Acerbi era molto conosciuto in città e stimato sia come uomo che come imprenditore. Lascia la mamma Nella Ratto, insegnante in pensione, i figli Annamaria e Giovanni con Aurelia, Nicole, il fratello Claudio con Tiziana, Giacomo e Lorenzo oltre a parenti e amici.

