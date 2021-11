E’ deceduto all’età di 81 anni Giovanni Bidone, noto pediatra tortonese da tempo in pensione ma per anni uno dei medici più apprezzati e stimati di tutto il tortonese.

In città era chiamati da tutti “Il dottore dei bambini” perché quando lui era in attività pediatri di libera scelta quasi non ce n’erano. L’Asl assegnava ai neonati un medico di base per gli adulti che non è certo la stessa cosa.

Bidone era uno dei pochi ed era molto richiesto oltre che molto capace. Ha visitato decine di migliaia di bambini a Tortona e dintorni ed anche per questo era conosciuto da tantissime persone. E’ stato un un medico molto in gamba e capace, dalle straordinarie doti professionali e umane, e ritenuto da tanti anche un grande uomo.

La città perde l’ennesimo cittadino illustre ed apprezzato.

I funerali si svolgeranno domani, martedì 16 novembre alle 10,30 presso la parrocchia del Sacro Cuore.