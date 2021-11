L’Amministrazione Comunale di Voghera ha deliberato con provvedimento di Giunta l’adesione alla Festa Nazionale dell’Albero 2021 promossa dal consigliere comunale Antonio Marfi e dal signor Rodolfo Lauri, manifestazione a carattere nazionale prevista per la giornata del 21 novembre 2021.

Domenica 21 novembre, dalle ore 10 presso il Parco di via Belli, alla presenza del Sindaco Paola Garlaschelli e del Vicesindaco e Assessore all’Istruzione Simona Virgilio si svolgerà l’evento “Alberi per il Futuro”, con la messa a dimora di 5 alberi di specie autoctone, letture sul significato della manifestazione e intonazione canzoni a tema ambientale. L’evento vedrà la partecipazione dell’Associazione Clown in Corsia per tutti i bimbi presenti e delle altre associazioni culturali e ambientaliste che supportano l’iniziativa.

Inoltre la Festa dell’Albero verrà celebrata dal Comune anche nei giorni successivi al 21 novembre con un calendario speciale dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Voghera. Essendo il giorno 21 una domenica, gli incontri con gli alunni si svolgeranno nelle giornate seguenti, al fine di portare un contributo e sensibilizzare rispetto alle tematiche ambientali tutte le scuole che hanno aderito.

Da lunedì 22 novembre seguiranno infatti durante la settimana gli incontri con le scuole della città con la partecipazione del Sindaco Paola Garlaschelli, dell’assessore all’Istruzione Simona Virgilio e dell’assessore all’ecologia Carlo Fugini. Verrà donato un attestato a ricordo dell’evento e una piantina simbolo di questa giornata

“Un ringraziamento agli Istituti I.C di via Dante e I.C. Sandro Pertini, alle scuole Sacra famiglia e Santa Caterina per la sentita adesione ai successivi momenti previsti durante la settimana nelle scuole – afferma l’Assessore Simona Virgilio -, perché la partecipazione dei nostri giovani è fondamentale per una sensibilizzazione efficace su un tema, quello della natura e del dovere di rispettarla e alimentarla correttamente, su cui tutti giochiamo in sinergia una sfida decisiva per il futuro.

“Un ringraziamento particolare va a Rodolfo Lauri e al Consigliere Comunale Antonio Marfi per aver promosso l’evento “alberi per il futuro” che si terrà al parco di via Belli e a cui invitiamo tutti per una bella giornata con tante iniziative e con un obiettivo nobile. Una festa partecipata in città è il miglior modo per mettere al centro i temi della natura e dell’ambiente – le parole del Sindaco Paola Garlaschelli – da tempo assolutamente centrali in qualsiasi agenda politica e amministrativa. Concretamente, con questa iniziativa verranno piantumati 5 alberi di specie autoctone e questo vuole essere un segnale e indicare un metodo: il mondo si migliora se tutti, nel nostro piccolo, facciamo la nostra parte. Per quanto riguarda questa Amministrazione, non mancherà mai una particolare attenzione rispetto alla natura, alla sostenibilità e all’ambiente e a chi promuove queste iniziative.”