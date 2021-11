Se il vescovo Vittorio Viola era arrivato a Tortona per “prendere possesso” della Diocesi in un vero e proprio bagno di folla con piazza Duomo gremita, il suo successore, Guido Marini, a causa del Covid, arriverà quasi in sordina e sarà ricevuto solo da 200 persone al massino.

Il suo arrivo in cattedrale è previsto per domenica pomeriggio 7 novembre, alle 16 ma si devono assolutamente evitare assembramenti e contagi per cui alla sua prima Santa Messa celebrata insieme ad altri vescovi, provenienti dalle diocesi vicine e dai vicari vicini, parteciperanno, “solo”, 200 persone scelte tra i vicariati che compongono la Diocesi di Tortona in rappresentanza di tutti i fedeli del territorio.

Per noi sono comunque troppi e speriamo che tutti abbiamo l’accortezza di indossare la mascherina, possibilmente FFP2, molto più sicura della chirurgica.

Per quanto ci riguarda noi avremmo fatto anche a meno di dare la notizia del suo arrivo proprio per evitare che i tortonesi si riversino in piazza, ma non si può sottacere anche è perché è un avvenimento di grande importanza. Per fortuna la Diocesi di Tortona ha avito l’accortezza di predisporre in diretta streaming l’avvenimento sui siti www.diocesitortona.it, www.radiopnr.it e www.ilpopolotortona.it.

Sarà possibile seguire la Santa Messa anche sulle pagine Facebook dei media diocesani. Inoltre, nel territorio ligure sarà visibile la Celebrazione Eucaristica anche su Telepace 3 (canale 115 del digitale terrestre).