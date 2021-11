Tornano dal 7 novembre gli appuntamenti del progetto Il Monferrato: dalla vigna al bicchiere, organizzato dalla Delegazione di Casale Monferrato dell’Associazione Italiana Sommelier, guidata da Daniele Guaschino, con il patrocinio dell’Assessorato all’Agricoltura della Città di Casale Monferrato e la collaborazione del Consorzio di tutela dei vini Colline Monferrato Casalese.

L’obiettivo dell’interessante iniziativa è la formazione di un gruppo di appassionati che vogliano migliorare la conoscenza diretta dei vini e dei produttori del Monferrato casalese.

Le visite, a cui potranno partecipare chi ha iniziato il percorso formativo nel 2020, prevedono di entrare in vigna con l’agronomo per scoprire i migliori cru, in cantina con l’enologo per conoscere le varie tecniche di vinificazione e in azienda con il produttore per comprenderne, attraverso la degustazione, la filosofia produttiva.

«L’Assessorato all’Agricoltura – ha ricordato l’assessore Daniela Sapio – ha creduto da subito in questo progetto, perché valorizza e fa conoscere le eccellenze del nostro territorio. Per questo motivo continuiamo a mettere a disposizione, grazie al Gruppo Stat, il pulmino che sta portando i partecipanti nelle 18 aziende che hanno aderito a Il Monferrato: dalla vigna al bicchiere».

Ed ecco le prossime date:

domenica 7 novembre: Marco Botto – Sala

domenica 21 novembre: Cinque Quinti – Cella Monte

giovedì 9 dicembre: Cascina Faletta – Casale Monferrato