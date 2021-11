Una bella iniziativa culturale del Comune di Tortona che venerdì 12 novembre, presso la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” in via Ammiraglio Mirabello, inaugura , la mostra fotografica “La Guerra in Europa 1991-2001” con l’esposizione delle foto realizzate dal reporter Mario Boccia durante il conflitto nell’ex Jugoslavia, guerra civile che proseguì per tutto l’ultimo decennio del secolo scorso.

Mario Boccia è un fotografo e giornalista specializzato in reportage sociali e di attualità internazionale: da “free lance” pubblica articoli e fotografie su testate giornalistiche italiane ed europee.

Per venti anni ha lavorato negli scenari di guerra o di alta tensione sociale in tutto il mondo (Balcani, Africa, America Latina, Medio Oriente).

Le sue foto sono state utilizzate per promuovere campagne di solidarietà di varie ONG, organizzazioni no-profit, e Agenzie delle Nazioni Unite.

Mercoledì 10 novembre, Boccia sarà anche ospite della rassegna online per le scuole superiori “Professione reporter” per raccontare la sua carriera e le sue esperienze agli studenti partecipanti.

La mostra sarà visitabile fino al 4 dicembre, da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 18 (ingresso con Green Pass); all’inaugurazione interverrà anche il Vicesindaco Fabio Morreale.