Rocambolesco incidente stradale ieri sera a mezzanotte lungo la strada provinciale che attraversa il paese.

Per cause an ora in corso di accertamento un’auto dacia Duster con a bordo un uomo e una donna è uscita dalla carreggiata ed ha concluso la sua corsa nel fosso adiacente. I due sono stati estratti dall’abitacolo della vettura dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente stradale e sono stati consegnati ai soccorritori del 118 che li hanno trasportati al pronto Soccorso dell’ospedale ma secondo una prima sommaria stima non sembravano in pericolo di vita e per fortuna hanno riportato ferite di media gravità.