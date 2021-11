Per le festività natalizie la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati. Giochi, ha preparato un calendario fitto fitto di appuntamenti, con letture, laboratori, passeggiate e storie che faranno la felicità dei sempre attenti e coinvolti partecipanti.

Si partirà mercoledì 1° dicembre, con il quinto incontro del ciclo di Il Parco va in Biblioteca, la Biblioteca va al Parco, i laboratori, con passeggiate, organizzati dalla Luzzati e dalle Aree protette Po Piemontese, con il contributo della Compagnia di San Paolo.

Per questo mese Renza Baiardi proporrà alle ore 17,00 ai giovani partecipanti l’evento È Natale! durante il quale si scoprirà come realizzare, con semplici materiali che si possono trovare in natura durante una passeggiata, biglietti e decorazioni sostenibili ed economiche. Si progetterà, taglierà e incolleranno materiali vari per portare a casa tante idee per il Natale. Numero massimo di 15 bambini accompagnati da un adulto.

Ancora due laboratori, questa volta a cura della Biblioteca Luzzati, sono in programma per giovedì 2 e martedì 7 dicembre: il primo sarà dedicato a Creazioni e decorazioni natalizie e il secondo a Natale di avvicina, prepariamo il Biblioalbero, sul quale saranno appesi gli addobbi e le decorazioni create dai bambini e, contemporaneamente, si troveranno esposti tantissimi libri. Incontri con attività manuali con inizio alle ore 17,00 e numero massimo di 8 bambini con accompagnatori.

Torna anche a dicembre l’associazione Orizzonte Casale, per la precisione venerdì 3 alle ore 17,00 con il ciclo di incontri dal titolo Ma che bel castello Marcondirondirondello. Nella fortezza casalese i partecipanti potranno scoprire gli svaghi e i passatempi dei secoli passati. Numero massimo di partecipanti 8 con accompagnatori.

Venerdì 10, per Nati per Leggere, letture con laboratorio musicale dal titolo Il berretto di Natale, l’avvincente racconto del signor Muz e di come si possono trasformare i tristi giorni di Natale per per chi è da solo anche solo entrando in un parco! Numero massimo di partecipanti 25 bambini con accompagnatori.

Esplosioni di rosso è il titolo dell’ormai tradizionale laboratorio orticolo curato da Giovanni Ganora in programma per mercoledì 15 alle ore 17,00, che andrà alla scoperta delle Fioriture per Natale e delle bacche dell’inverno. Numero massimo di partecipanti 8 bambini con accompagnatori.

Giovedì 16 presentazione del libro Alla scoperta del fanatsy, l’opera di Luca Miceli illustrata da Antonio Raimondi. Una raccolta di storie nata nel periodo di isolamento causato della pandemia che trasporteranno il lettore verso terre fantastiche. Numero massimo di partecipanti 25 bambini con accompagnatori.

Simona Fiora protagonista mercoledì 22 alle ore 17,00, per il ciclo Nati per Leggere, con Sogno di Natale, letture ad alta voce per 15 bambini e accompagnatori; mentre giovedì 23 sempre alle ore 17,00 l’attesa premiazione dei bambini e ragazzi più “voraci” che hanno totalizzato il maggior numero di libri presi in prestito nell’anno 2021.

Gli ultimi due appuntamenti di Nati per Leggere saranno invece con il Teatro della Nebbia giovedì 30 alle ore 16,00, che proporrà letture, giochi e intrattenimenti a sazietà grazie al Cenone letterario, e con il Collettivo Teatrale mercoledì 5 gennaio alle ore 17,00, che dedicherà il primo appuntamento del 2022 alla Befana e il colpo della strega. Numero massimo di partecipanti 25 bambini con accompagnatori.

Per partecipare alle iniziative, tutte gratuite, è obbligatoria la prenotazione, oltre all’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani, la distanza interpersonale e il Green Pass per gli adulti. I contatti per dare la propria adesione sono: biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it – Tel. 0142-444302 o 444308 o 444297.

