Sarà ancora un mese pieno di iniziative quello che attende i sempre numerosi partecipanti alle proposte della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati. Giochi, letture, laboratori e tanto divertimento saranno gli ingredienti degli appuntamenti di novembre.

Si inizierà già domani, martedì 9 novembre, con l’atteso ciclo di Il Parco va in Biblioteca, la Biblioteca va al Parco, gli incontri a tema con laboratori e passeggiate, organizzate dalla Luzzati e dalle Aree protette Po Piemontese, con il contributo della Compagnia di San Paolo.

Per questo mese Anna Maria Bruno sulle sponde del fiume Po (zona imbarcadero) accompagnerà alle ore 17,00 i giovani partecipanti in un suggestivo Foliage d’autunno, per scoprire la variazione del colore delle foglie sui rami e sulle fronde degli alberi e realizzare un Memory foglia con le foglie cadute. Numero massimo di 20 bambini accompagnati da un adulto.

Mercoledì 17 sarà invece la volta dell’Inventafavole, l’appuntamento con Alessandra Crova per scoprire, col gioco, le proprietà e come agiscono sulle emozioni i Fiori di Bach. Inizio alle ore 17,00 e numero massimo di 8 bambini dai 5 anni di età.

Cavoli, cavolini, cavoletti è il titolo dell’ormai tradizionale laboratorio orticolo curato da Giovanni Ganora in programma per giovedì 18 novembre alle ore 17,00, con una parte teorica iniziale e una pratica finale. Numero massimo di partecipanti 8 con accompagnatori.

Giochi e laboratori saranno, infine, i protagonisti delle ultime tre iniziative di novembre; a partire da sabato 20 alle ore 10,30, quando Simona Fiora proporrà letture e laboratori artistico – espressivi dal titolo Il buco nella pancia. Numero massimo di partecipanti 8 con accompagnatori.

L’associazione Orizzonte Casale martedì 23 novembre alle ore 17,00 darà il via al ciclo di incontri dal titolo Ma che bel castello Marcondirondirondello. Nella fortezza casalese i partecipanti potranno cimentarsi con Giochi e passatempi al castello, scoprendo così gli svaghi dei secoli passati. Numero massimo di partecipanti 8 con accompagnatori.

E per finire, il laboratorio creativo Aspettando Natale! Dalle ore 17,00 di martedì 30 novembre la Biblioteca Luzzati curerà il primo incontro con attività manuali aspettando la festa più magica dell’anno: biglietti d’auguri e tante idee per gli addobbi di Natale saranno creati insieme. Iniziativa aperta a 8 partecipanti con accompagnatori.

Per partecipare alle iniziative, tutte gratuite, è obbligatoria la prenotazione, oltre all’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani, la distanza interpersonale e il Green Pass per gli adulti. I contatti per dare la propria adesione sono: biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it – Tel. 0142-444302 o 444308 o 444297.