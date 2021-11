I Carabinieri del NORM hanno sventato un violento tentativo di rapina in danno del supermercato GULLIVER di via Dante, intervenendo prontamente a seguito della segnalazione del personale del punto vendita, fermando e traendo in arresto il rapinatore.

L’uomo, un 61enne con precedenti di polizia, veniva scoperto a trafugare merce dagli addetti alla vigilanza e li aggrediva, colpendoli con pugni per guadagnarsi la fuga a bordo della propria autovettura, venendo immediatamente raggiunto dalla pattuglia dei Carabinieri.

A seguito dell’arresto e della successiva udienza di convalida davanti al G.I.P. di Alessandria, l’uomo è stato scarcerato e sottoposto all’obbligo di firma.