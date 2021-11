I dati sulla diffusione del contagio di oggi, venerdì 19 novembre, a Tortona, sono i seguenti: 25 persone residenti in città risultano positive al Covid-19 (quattro in più rispetto a martedì scorso); in ospedale si trova un solo paziente positivo al Covid, ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Ricordiamo che per non far dilagare il contagio è bene mantenere le tre regole che ormai consociamo a memoria: mascherina, distanziamento e lavaggio sovente delle mani