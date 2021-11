Nelle settimane scorse è stata pubblicata sul BUR n. 42 del 21-10-2021 l’ordinanza per l’apertura della procedura relativa ai danni dell’alluvione 2019. Viste le scadenze fissate dall’ordinanza regionale per le richieste di contributo (20 dicembre 2021 per i privati e 19 gennaio 2022 per le imprese), il Comune di Novi Ligure si è subito attivato per fornire ai cittadini le informazioni necessarie, anche avvertendo via e-mail quanti avevano già presentato la scheda di ricognizione danni.

In data odierna è pervenuta una comunicazione della Regione Piemonte indirizzata ai Comuni interessati, tra cui Novi Ligure, in cui si comunica la suddetta procedura di ristoro e si chiede alle amministrazioni di dare avviso pubblico sul proprio sito (procedura già ottemperata dal Comune di Novi Ligure).

Di seguito si evidenziano le novità importanti indicate nella lettera:

la trasmissione del perfezionamento della domanda, anche per i privati, dovrà avvenire alla PEC del Comune protocollo@pec.comunenoviligure.it

per quanto riguarda le imprese dovranno essere allegati alla PEC i modelli di perfezionamento della domanda “Perizia asseverata modello P1” Procura speciale per la trasmissione della domanda di contributo Mod. C4 e Dichiarazione sostitutiva ad integrazione del Modello C1.

La nuova modulistica allegata alla lettera della Regione è disponibile sul sito del comune di Novi Ligure al seguente link http://www.comune.noviligure.al.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=2059&idArea=2040&idCat=59665&ID=59665&TipoElemento=categoria