Lo sblocco dei fondi nazionali del Dipartimento di Protezione civile e la conseguente ordinanza della Regione Piemonte con l’approvazione dei criteri per l’erogazione delle risorse (O.C. 1/A18.000/615-620-622-710-743 del 13/10/2021 – pubblicata sul BURP del 21/10/2021 e il Modulo P1 di perfezionamento della domanda pubblicato sul sito della regione Piemonte il 3 novembre 2021) permette, finalmente, all’Amministrazione comunale di Novi Ligure di far perfezionare le richieste dei privati e delle attività economiche gravemente danneggiate dall’alluvione di ottobre e novembre 2019.

Il ristoro per i privati sarà fino a 5.000 euro per i danni alla propria abitazione principale e fino a 20.000 euro per i danni alle attività economiche. L’ordinanza regionale ha fissato i termini di perfezionamento delle domande come segue:

per le richieste dei privati entro e non oltre lunedì 20 dicembre 2021 (60 gg dalla pubblicazione dell’ordinanza sul BURP), con un invio preferibilmente a mezzo PEC protocollo@pec.comunenoviligure.it, ai sensi dell’art. 5 allegato 1 ordinanza commissariale 1/A18.000/615-620-622-710-743 del 13/10/2021 ;

(60 gg dalla pubblicazione dell’ordinanza sul BURP), con un invio preferibilmente a mezzo PEC protocollo@pec.comunenoviligure.it, ai sensi dell’art. 5 allegato 1 ordinanza commissariale ; per le richieste delle attività economiche e produttive entro e non oltre mercoledì 19 gennaio 2022 esclusivamente a mezzo PEC protocollo@pec.comunenoviligure.it, ai sensi dell’art. 5 allegato 2 ordinanza commissariale 1/A18.000/615-620-622-710-743 del 13/10/2021.

La modulistica è scaricabile dal sito del Comune di Novi Ligure o reperibile presso l’URP in formato cartaceo.

Per informazioni sulle integrazioni dell’istanza per i privati o le attività economiche (non agricole), utili alla definizione della stessa, è possibile prendere appuntamento tramite e-mail scrivendo a sit@comune.noviligure.al.it o telefonando il mercoledì dalle ore 9 alle 13 allo 0143-772 322 per concordare un eventuale appuntamento.

Per informazioni per le attività economiche agricole è necessario rivolgersi all’Ufficio Commercio: è possibile prendere appuntamento tramite e-mail scrivendo a commercio@comune.noviligure.al.it o telefonando allo 0143 772271 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.