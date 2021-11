Ricerca per:

Il 23enne si dava rapidamente alla fuga, venendo tuttavia fermato e arrestato dai Carabinieri del Radiomobile, nonostante la reazione violenta del giovane, che scagliava la bicicletta con cui aveva cercato di fuggire contro i Carabinieri, aggredendoli poi fisicamente. In Italia da pochi anni ma già noto alle forze di polizia, il marocchino dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei reati di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale

Un 23enne marocchino si era introdotto, con un complice, all’interno del distributore ALEGAS di Alessandria e, approfittando della distrazione dell’addetto, intento a fare rifornimento a un veicolo, asportava il contenuto di una delle casse, quasi mille euro in contanti, venendo tuttavia notato da uno dei benzinai, che allertava immediatamente i Carabinieri.