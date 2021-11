Nel pomeriggio di lunedì 22 novembre presso la Basilica Santuario “Madonna della Guardia” in Tortona con una solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Don Flavio Peloso, settimo successore di Don Orione, si è dato avvio al Capitolo Provinciale della Provincia Religiosa “Madre della Divina Provvidenza” che proseguirà presso la Casa di Montebello della Battaglia fino al 26 novembre. Sono una quarantina i sacerdoti eletti per “un momento di particolare importanza per la vitalità spirituale, religiosa e apostolica della Provincia” come recitano le Costituzioni e proprio in questa giornata di apertura, la preghiera è stata rivolta in particolare a Don Carlo Sterpi nel giorno del settantesimo anniversario dalla morte.

La celebrazione è iniziata con il canto del Veni Creator Spiritus ed il saluto del Direttore Provinciale Don Giovanni Carollo che ha evidenziato quanto sia importante che tutta la Famiglia Carismatica Orionina sia sempre in comunione, particolarmente in questo momento alto di vita della nostra Provincia.

Don Flavio nell’omelia oltre a indicare l’atteggiamento di fraternità che deve contraddistinguere un capitolo, ha sottolineato alcuni tratti della vita di Don Sterpi: “grande personalità umana e spirituale, volle identificarsi proprio come ‘primo discepolo e collaboratore di Don Orione’, del quale tradusse in formazione e organizzazione pratica gli ideali spirituali e le grandi aperture apostoliche. Da parte sua, Don Orione lo ricambiò con stima e affetto singolari. Il 13 agosto 1940, ovvero alcuni mesi dopo la morte di Don Orione, il primo Capitolo generale elesse unanimemente Don Sterpi quale Direttore generale della Congregazione, che allora già contava 820 religiosi. La parola d’ordine di Don Sterpi fu: ‘Tutto continui come se ci fosse Don Orione!’. Nel 1946, terminata la guerra e resosi conto che le sue condizioni di salute erano troppo limitate, Don Sterpi prese la decisione di rinunziare volontariamente alla carica di Superiore generale. Da quel momento, libero ormai da pressanti impegni, volle vivere nella discrezione, a Tortona, dedicandosi al ministero della paternità mediante il consiglio verso i confratelli e la cura diretta di un gruppo di orfanelli a Tortona. Fu l’aurea preparazione all’epilogo di una vita tutta dedicata a Dio e al prossimo. Si spense nella sua cameretta il 22 novembre 1951”.

Dopo la Comunione, il Vicario episcopale per i religiosi, Don Maurizio Ceriani, ha rivolto un saluto e un augurio ai Padri capitolari a nome del vescovo diocesano Mons. Guido Marini.

In processione ci si è recati in Cripta davanti alla tomba di Don Sterpi per la preghiera ed un atto di venerazione, successivamente tutti i sacerdoti davanti all’urna del fondatore Luigi Orione hanno recitato la preghiera per il prossimo XV° Capitolo Generale che si terrà sempre a Montebello della Battaglia dal 31 maggio al 18 giugno 2022.

Davvero il tema del Capitolo, “Gettiamoci nel fuoco dei tempi nuovi” sia per tutti vissuto nello spirito di Don Orione con quella carità che “solo salverà il mondo”.

Fabio Mogni