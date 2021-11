Giovedì 11 novembre alle ore 9:30, presso piazza Giovanni XXIII (piazza Duomo), ad Alessandria, verranno consegnati, all’Associazione A.I.S.M. e ad ANTEAS di Alessandria, due automezzi che serviranno per il trasporto dei cittadini più fragili.

Con il sostegno e il patrocinio del Comune di Alessandria attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con l’Associazione AISM Onlus e ANTEAS Alessandria e con il prezioso contributo di PMG Italia S.p.a., si è attivato un importante Progetto di Pubblica Utilità denominato “Progetto Mobilità Garantita” che si svilupperà in Città e sul territorio provinciale.

Il Progetto consentirà di dotarsi di mezzi attrezzati e idonei, per persone in difficoltà, ad uso gratuito, per rispondere alle sempre più numerose richieste di servizi di mobilità a favore dei cittadini più bisognosi, con lo scopo di perseguire la sicurezza sociale e migliorare la qualità della vita di persone afflitte da gravi disabilità.

Questa donazione, che è la terza avvenuta in quattro anni, ha permesso di effettuare numerosi interventi sull’intero territorio locale, a favore sia di persone più anziane ma anche di minori con disabilità, con la finalità prevalente di svolgere visite mediche, terapie presso centri di riabilitazione e istituti ospedalieri.

“Giovedì 11 novembre davanti al Duomo di Alessandria, l’Assessorato ai Servizi Sociali e la PMG – dice l’Assessore ai Servizi alla Persona e alle Politiche Sociali, Piervittorio Ciccaglioni – consegneranno all’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e a “Trasporto Amico” dell’ANTEAS di Alessandria, due nuovi mezzi adibiti al trasporto di persone malate nei vari centri per essere curate e visitate; questo per garantire alle persone più fragili una mobilità sicura e serena attraverso una semplice prenotazione. Come Assessorato ringrazio tutte le aziende e le persone che si sono prodigate, con il loro eccellente aiuto, alla realizzazione di questo importante progetto, riuscendo nel giro di qualche anno a consegnare altri due mezzi, arrivando così a un parco complessivo pari a tre. Siamo assolutamente soddisfatti di questo ulteriore risultato e annunciamo fin da ora, che il prossimo anno organizzeremo, ad Alessandria, una giornata dedicata a livello provinciale a tutti i mezzi consegnati alle Associazioni dalla PMG. Sarà una sorta di ‘rimpatriata solidale’ che rappresenterà sicuramente uno stimolo per il futuro”.