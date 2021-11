Dopo “Tranquille” (Mon coeur) Nika Paris presenta sul palco di X Factor il suo secondo inedito, dal titolo “No limit”. Del brano la sedicenne firma testo e musica, dove per quest’ultima è affiancata da Dariana Koumanova e da Elya Zambolin, mentre la produzione è affidata a Nicolò Fragile.

“No limit”, il pezzo che la giovane concorrente ha voluto fortemente portare in apertura della competizione, le somiglia: fresco, ritmato, denso di sonorità con differenti provenienze e che rivela spensieratezza e libertà. Con un look adeguato alla sua età si è presentata sul palco con un miniabito di paillettes color lime, dove ha dimostrato, come già detto più volte dai quattro giudici, una grande grinta e di essere già una piccola popstar dal sapore internazionale. Trovate “No limit” ora disponibile su Spotify.

Il secondo brano, la Cover di Dua Lipa “Don’t start now”, vede Nika Paris, con tanto di cambio d’abito (dove indossa pantalone largo multicolor e top nero), in una performance impeccabile, dove sorride, balla e si diverte, accompagnata da una speciale Synth Orchestra. Nika Paris (vero nome Nikol Palascheva), sedicenne bulgara, ha dimostrato da subito una grande padronanza del palco e grandissime doti canore.

Parla e canta perfettamente in inglese e francese e, in pochissimi mesi, ha imparato anche l’italiano. Scrive testi e musica delle sue canzoni, è determinata e sa lavorare duramente sia sul palcoscenico che fuori, assistita da una grande capacità e velocità nell’apprendimento. In questa quindicesima edizione di X Factor Nika Paris si classifica al sesto posto, ma siamo sicuri che sentiremo ancora molto parlare di questa giovane, talentuosa e promettente artista.

Peccato solo che l’unica donna rimasta in gara sia stata eliminata da un’altra donna, in una giornata come quella del 25 novembre. Nika Paris rimane comunque la più giovane finalista di questa edizione e la prima straniera invece nella storia di tutto il programma.



BIOGRAFIA: Nikol Palascheva è nata a Sofia il 20 aprile 2005, parla correntemente francese e inglese oltre che bulgaro e non ha difficoltà a cantare e scrivere in tutte queste lingue. Al momento sta studiando l’italiano e lo spagnolo. E’ figlia unica, la mamma è una ex atleta della squadra nazionale di nuoto, il papà è un rinomato chef. La sua passione per la musica e il canto si manifesta ad appena 4 anni quando inizia a suonare il pianoforte. A 8 anni partecipa a “The Slavi’s show”, importante trasmissione televisiva nazionale sulla BTV Bulgaria. L’anno dopo è invitata a partecipare a “Le grandi speranze”, show televisivo di Nova Tv Bulgaria; sempre su questa emittente è stata successivamente coinvolta nel talk show “L’ora di Milen Zvetkov”. A 11 anni la vediamo a “Eurovision Junior” e ospite alla trasmissione di BTV “120 minuti”. Ha partecipato a numerosi concorsi canori nazionali e internazionali ed è sempre salita sul podio. Seguendo le orme paterne ha appreso l’arte culinaria e frequentato corsi di cucina che le sono valsi una borsa di studio; avrebbe dunque dovuto partire per la Svizzera quando la pandemia ha cambiato i suoi piani. Proprio durante il lockdown del 2020 ha iniziato a lavorare in Italia con Dariana Koumanova, musicista e produttore che aveva già conosciuto nel 2013 in occasione di una selezione canora a Sofia. All’inizio del 2021 Nika Paris si trasferisce a Milano dove studia composizione e canto presso lo Studio 20, sede dell’accademia musicale e centro di produzione di Dariana Koumanova che la supervisiona e la segue nelle sue attività artistiche. Inizia quindi a scrivere i suoi primi brani inediti sia in inglese che in francese e da poco anche in italiano.

Per vedere le esibizioni di Nika Paris al QUINTO Live di X Factor:

https://xfactor.sky.it/video/nika-paris-nuovo-inedito-no-limit-x-factor-live-5-711811

https://xfactor.sky.it/video/nika-paris-dont-start-now-dua-lipa-x-factor-live-5-711848

Per ascoltare il nuovo inedito “No limit” di Nika Paris su Spotify:

https://open.spotify.com/album/25xhHcQA8I6Y1O2o6XyTnw?si=_3lYMAEMRJmPWRZ8_YDhDQ

Per ascoltare l’inedito “Tranquille” di Nika Paris su Spotify:

https://open.spotify.com/track/1Opwjp5TuJ5nD9oVlD8EWM?si=bxAso6wGQdubAfJoVDm9bQ

Nika Paris sui social:

https://instagram.com/nika_paris_official?utm_medium=copy_link

www.youtube.com/watch?v=lgNCQNtFEXw

https://vm.tiktok.com/ZMRcUc6hk/

http://www.facebook.com/nikol.palascheva