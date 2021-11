Ricerca per:

Si sta tornando quasi alla normalità, ma è indispensabile che i cittadini continuino a rispettare quelle piccole e semplici regole come uso della mascherina, distanziamento sociale e lavaggio spesso delle mani.

I lavori di ristrutturazione del teatro verranno completati nella sua prima fase per proseguire poi al termine della stagione che proprio a causa dei lavori inizierà leggermente dopo rispetto ai normali tempi degli anni passati.

La capienza al 100% (con green pass) e l’uso obbligatorio della mascherina, in aggiunta alla pandemia che – facciamo gli scongiuri – sembra sotto controllo, consentono a Comune di Tortona e a “Piemonte dal vivo” di allestire quella stagione teatrale che da febbraio del 2020 è vissuta solo durante la stagione estiva e ora torna al Teatro Civico, nella sua sede naturale.