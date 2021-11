Ricerca per:

Il Festival chitarristico internazionale «Sanremo International Guitar Festival & Competition» giunge quest’anno alla VII edizione. E’ questo un anno di transizione, il primo post pandemia, ragione per cui persistono le difficoltà degli artisti negli spostamenti da un paese all’altro, da un continente all’altro. Di conseguenza la dimensione del Festival è ridotta, il Concorso internazionale sospeso: “E’ comunque il Festival del rilancio e della ripartenza – spiega Diego Campagna -. Lo abbiamo dedicato agli artisti italiani denominandolo “Bell’Italia” e alla memoria di Dimmitrios Giannakis”. Gli artisti partecipanti, con l’eccezione della talentuosa Olesya Rusina, saranno tutti italiani e rappresentano il meglio della chitarra classica del Bel Paese: Roberto Fabbri, Vito Nicola Paradiso, Andrea De Vitis, Giulio Tampalini, Lorenzo Micheli, Matteo Mela.