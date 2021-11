Le pratiche amianto relative a censimento, richiesta contributo, ritiro pacchi e accesso in discarica sono da lunedì 15 novembre, disponibili direttamente online sul Portale Ambiente. Un’importante novità che si aggiunge alle molte già avviate nei mesi scorsi dal Comune di Casale Monferrato.

«La digitalizzazione dei servizi e delle procedure – ha sottolineato il sindaco Federico Riboldi – prosegue senza sosta, affinché il cittadino sia sempre più autonomo e possa accedere al Comune h 24. Un passo alla volta arriveremo a creare finalmente un sistema integrato per trovare tutti gli sportelli anche online».

Per quanto riguarda il Portale Ambiente, in particolare, si aggiunge agli Sportelli Unici Digitali già attivi del Comune dedicati all’edilizia e alle attività produttive e si potrà accedere, come previsto dalla normativa, con Spid (l’identità digitale) o Cns (Carta Nazionale dei Servizi).

Come detto, tramite il Portale si potranno quindi presentare direttamente online i tre principali procedimenti legati all’amianto: il censimento, l’accesso in discarica e la richiesta di contributo per la rimozione dei manti di copertura.

«Con questa prima fase – ha spiegato l’assessore Maria Teresa Lombardi – permetteremo direttamente ai cittadini di predisporre queste importanti pratiche senza dover venire agli sportelli. Inoltre è anche possibile “delegare” il tecnico professionista o l’impresa incaricati, che possono così trasmettere le richieste a nome del cliente».

Il Portale Ambiente è utilizzabile da tutti i cittadini dei Sin, il Sito di Interesse Nazionale che comprende i Comuni di Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncalvo, Moncestino, Morano Sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Palazzolo Vercellese, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga Di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Trino, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato.

Per accedere al Portale Ambiente è sufficiente andare alle pagine www.comune.casale-monferrato.al.it/amianto o www.comune.casale-monferrato.al.it/servizionline.

Infine, è giusto ricordare che è ancora possibile, per il momento, presentare le richieste secondo le precedenti modalità (modulistica alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it/amianto-bonifiche-agevolazioni).