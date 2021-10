Due interventi di rilievo, fra i diversi effettuati ieri dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona.

Il più difficile è stato senza dubbio il salvataggio di una pensionata tortonese in una villetta in via Enrico De Nicola. La donna, secondo la prima sommaria ricostruzione, era caduta tra le mura domestiche e non riusciva a rialzarsi per cui é scattato l’allarme ai Vigili del Fuoco e al 118.

Quando i pompieri sono arrivati sul luogo, però, si sono immediatamente resi conto che la villetta in cui all’interno si trovava intrappolata la donna era un vero bunker: ogni possibile accesso era sbarrato e persino le tapparelle chiuse con un sistema di sicurezza dall’interno. Entrare in casa da un ingresso o dalle finestre era quasi impossibile, così dopo un breve consulto i vigili del fuoco, hanno deciso di tagliare una tapparella in alluminio.

Una volta all’interno hanno trovato la pensionata stesa sul pavimento lungo il corridoio, l’hanno soccorsa e l’hanno consegnata all’ambulanza del 118 che l’ha portata al pronto Soccorso per gli esami del caso. La donna comunque non sembrava in pericolo di vita, anche se é probabile che nella caduta abbia riportato una possibile frattura.

Il secondo intervento, forse più banale, ma sicuramente molto più pericoloso per l’incolumità pubblica, é avvenuto a Pontecurone nel pomeriggio. Per cause ancora in corso di accertamento, in via Roma si é verificata una rottura di un tubo del gas vicino ad un’abitazione. In particolare quello che dalla strada porta al contatori dell’abitazione.

L’intenso odore del gas si spargeva tutt’attorno e i pompieri hanno provvisoriamente chiuso la falla con del mastice particolare in modo da tamponarne la fuoriuscita, poi hanno avvisato i tecnici del gas che dovranno provvedere alla definita soluzione del guasto.

Per fortuna nessuno si é fatto male e i danni sono circoscritti all’impianto esterno ma rimane un giallo: come ha fatto un tubo vicino al muro a rompersi così improvvisamente?