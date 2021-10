SABATO 30 OTTOBRE

Tortona: fino al 31 dicembre presso il Museo Diocesano in via Seminario mostra “Restituzione grandi opere” con possibilità di visita al Museo. Orario 15:30 alle 18:30

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

DOMENICA 31 OTTOBRE

Alluvioni Piovera: al Castello di Piovera Crazy Halloween alle ore 19:45 “Anestesia” visita guidata notturna – ore 20:30 “Dinner Show” cena con spettacolo.

San Sebastiano Curone: in piazza Roma Festa di Halloween; ore 15:30 “Dolcetto o scherzetto” per le vie del paese – distribuzione della “Mappa del Mostro” – ore 17:30 ritorno in piazza per proseguire la festa – info: 3479150647