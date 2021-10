Il sindaco di Acqui Terme, Lorenzo Lucchini, ha firmato nelle ore scorse l’ordinanza per la chiusura di tutte le scuole della città di ogni ordine e grado per la giornata odierna e per l’intera giornata di domani, martedì 5 ottobre 2021, per motivi di salvaguardia della pubblica incolumità degli alunni, del personale docente e non docente attivo nei plessi scolastici.