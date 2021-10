Un brillante intervento dei Carabinieri della Compagnia di Tortona guidati dal capitano Domenico Lavigna é stato illustrato durante una conferenza stampa che si é tenuta questa mattina, sabato 16 ottobre, presso il comando provinciale dei carabinieri di Alessandria (nella foto).

In pratica i militari della Stazione Forestale di Brignano Frascata e Cantalupo Ligure, insieme ai colleghi del Nucleo radiomobile di Tortona e delle altre stazioni del territorio, hanno tratto in arresto un giovane di 22 anni e denunciato un minorenne e la madre 49enne per coltivazione e detenzione ai fini spaccio di stupefacenti e detenzione illecita di armi.

I Carabinieri, dopo avere scoperto in un’area boschiva un impianto di coltivazione di cannabis, hanno avviato un monitoraggio durato diversi giorni, con appostamenti nel corso delle ventiquattrore, al termine del quale, in esito all’attività di indagine, hanno individuato i responsabili.

La perquisizione delle abitazioni degli interessati consentiva di rinvenire ulteriori piante, infiorescenze in fase di essicazione e strumentazione atta alla coltivazione e alla spaccio di cannabis, oltre a un’arma detenuta illegalmente, in merito alla quale sono tuttora in corso accertamenti.

Complessivamente sono state poste sotto sequestro 25 piante di cannabis, 850 grammi di marijuana e materiale vario per la coltivazione, l’essiccazione, il taglio, il confezionamento e lo spaccio al dettaglio dello stupefacente. Il 22enne arrestato, in seguito alla convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.