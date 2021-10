Sabato 16 ottobre, alle ore 15.30, presso la sede in via Pellizzari, Azione Tortona, presenta il libro “Strali dal Tigullio, i testi di Ezra Pound”

Il volume propone un’edizione integrale degli scritti di Ezra Pound su vari periodici nel periodo successivo all’8 settembre. Già firma abituale dal 1938 al 1943 sull’autorevole “Meridiano di Roma”, il poeta confermò il suo ruolo di polemista e intellettuale, ricorrendo anche a tecniche inconsuete di scrittura su quotidiani come “Il Popolo di Alessandria”, “Fiamma Repubblicana”, “L’idea Sociale”, “Marina Repubblicana” e “La Provincia Lavoratrice”. La pubblicazione, resa possibile grazie all’accesso soprattutto alle collezioni della Biblioteca Calvo di Alessandria e altri siti archivistici, mostra la capacità da parte di Pound di utilizzare i mezzi di comunicazione anche come tramiti della creazione artistica, e contiene anche documenti inediti o poco noti ma utili a fornire un quadro completo della sua azione di intellettuale impegnato e innamorato dell’Italia.