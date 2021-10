Cambio nella giunta comunale di Sale guidata dal Sindaco Rina Arzani . Baldanza , assessore ai lavori pubblici e sport , rassegna le sue dimissioni dall’incarico ricoperto per due anni di mandato, per motivi di natura personale. Al suo posto il Sindaco ha chiamato Alfonsino Bassi che fa il suo ingresso in qualità di assessore ai lavori pubblici e manutenzione .

Bassi , nato a Sale diploma di maturità Perito Industriale , qualifica e attestati Corsi di specializzazione aziendali in materia informatica , qualità e sicurezza settore gomma e plastica , ha lavorato per 40 anni in una multinazionale ora pensionato , Ha esperienza politica , capacità organizzative , di coordinamento di gruppi di lavoro , di associazioni di volontariato e sportive per la realizzazione di eventi , è’ stato Cerimoniere del Club Kiwanis.

La delega allo Sport è stata assegnata all’ assessore Cristina Cortese che già ricopre egregiamente la carica di assessore alle manifestazioni ed eventi. Il Neo assessore ci ha detto “ Credo fermamente nel lavoro di squadra e penso che a Sale , assieme al Sindaco ed agli altri assessori in Giunta e a tutti i Consiglieri si possa svolgere un buon lavoro centrando gli obiettivi che l’amministrazione si è posta, nell’interesse dell’amministrazione e per il bene della collettività “

La sindaca Arzani ha poi commentato : “in un momento così difficile come quello in cui ci troviamo da più di 2 anni a causa della pandemia, penso che sia necessario concentrarsi sul lavoro che ci aspetta, per dare una risposta pronta e puntuale alle richieste dei cittadini. La nostra squadra oggi deve dare un segnale forte per affrontare le sfide del prossimo futuro. Ringrazio Baldanza per il lavoro svolto fino ad oggi. “

TRATTO DAL SITO SOCIAL DEL COMUNE