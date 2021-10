I numeri sono ancora bassi ma come sta succedendo un po’ in tutta Italia (ma non ancora a livello regionale, per fortuna) anche a Tortona sono in aumento le persone positive al Covid.

I dati sulla diffusione del contagio a Tortona di ieri, venerdì 29 ottobre infatti, non erano basse: sono 24 le persone residenti in città che risultano attualmente positive al Covid, dodici in più rispetto a lunedì scorso, per cui sono praticamente raddoppiate in cinque giorni. In ospedale sono invece ricoverati 3 pazienti positivi, dei quali 2 ricoverati nel reparto di terapia intensiva.

Non c’è al momento da preoccuparsi perché la percentuale sulla popolazione è ancora molto bassa tuttavia questo è sicuramente un campanello d’allarme da non sottovalutare e tenere in considerazione.

L’idea che il vaccino renda immuni dal contagio è completamente sbagliata: chi si vaccina – secondo alcuni studi – mantiene comunque il 30% di possibilità di contrarre il virus. Il vaccino serve soprattutto per evitare l’aggravamento dei sintomi: col vaccino, nella stragrande maggioranza dei casi si evita l’ospedalizzazione e il decesso.

La raccomandazione, quindi, è quella di continuare ad utilizzare le protezioni: mascherina (specie in luoghi chiusi) e distanziamento. Oltre al lavaggio frequente della mani. Tre piccole accortezze che ci consentono di condurre una vita quasi normale.

Seguiamole.