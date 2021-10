Ricerca per:

“Gli interventi realizzati – spiega Fabio Bruni, di Caritas Alessandria – hanno riguardato in larga parte il pagamento di bollette dell’energia elettrica, insieme ad affitti, spese condominiali e altre utenze. Si è trattato di interventi che hanno consentito a molte famiglie di non subire il distacco delle utenze o l’avvio delle procedure di sfratto, situazioni che continuano a verificarsi con frequenza, stante la perdurante crisi economica e lavorativa”.

L’attività del tavolo è stata quella di raccogliere e vagliare tutte le richieste di sostegno economico provenienti dall’ambito territoriale di competenza del Cissaca e della Diocesi di Alessandria. A poco più di un anno dalla sua costituzione gli enti aderenti al Tavolo hanno eseguito, a favore di nuclei familiari in condizione di povertà, 938 interventi, sostenuti da contributi per un totale di 157 mila euro.

Dal maggio 2020 è attivo ad Alessandria il Tavolo tecnico di intervento, nato per cercare di far fronte alle nuove situazioni di povertà emerse con la pandemia da Covid 19. Il tavolo – formato da Consorzio Cissaca, ASL AL – SER.D., Comunità di San Benedetto al Porto, Caritas Diocesana Alessandria – ha continuato fino ad oggi la sua attività di sostegno grazie ai contributi ricevuti da Cissaca, Caritas Italiana, Alegas e Fondazione CrAL.

Quasi mille interventi della Caritas di Alessandria per i bisognosi