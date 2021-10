Ieri sera a Palazzo Centurione, sede del municipio, si é svolto il primo consiglio comunale della nuova amministrazione di Castelnuovo Scrivia.

Oltre alle delibere di rito il sindaco Gianni Tagliani ha presentato tutti i componenti della Giunta e gli incarichi che sono stati assegnati ai consiglieri, alcuni di rilevante importanza. Il vice sindaco é una donna: Paola Pisa.

“Credo che questo risultato storico ci consegni una responsabilità importante di governo – ha detto il Sindaco – che deve proseguire nel solco di ciò che sinora è stato fatto. Chi mi conosce sa che il mio impegno in amministrazione è sempre stato totale e ispirato unicamente dalla passione nel fare qualcosa per gli altri in maniera diversa. Abbiamo rinnovato profondamente la squadra degli amministratori, alcuni sono alla prima esperienza e ciò significa che occorrerà affrontare la macchina comunale con ancora più impegno. Credo però nella valorizzazione di chi si avvicina a questa esperienza per la prima volta e sono sicuro che si riuscirà a ottenere buoni risultati grazie anche all’ottimo lavoro fatto sinora da chi è in scadenza. Il programma elettorale è ambizioso, abbiamo cinque anni intensi.”

NUOVA GIUNTA COMUNALE E INCARICHI

ASSESSORI

PISA PAOLA: Beni storici, artistici, museali e monumentali. Decoro, parchi e arredo urbano. Turismo. Delega Vice Sindaco

GHIBAUDI MARIO: Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia scolastica, Servizi cimiteriali, Decentramento e frazioni.

ISETTA PAOLA: Pubblica Istruzione, Politiche per l’Infanzia, attività commerciali e artigianali

BREGLIA GAIA: Politiche giovanili, digitalizzazione e comunicazione social

CONSIGLIERI DELEGATI

VIGNOLI GIAN PIERO Attività culturali e Biblioteca. Sanità

MORESCHI LUCIA: Servizi sociali, Volontariato, Progettazione europea, Formazione e orientamento al lavoro

FIORENTINO SALVATORE: Polizia Locale, Sicurezza, Protezione Civile

CASASCO STEFANO: Attività Produttive, Politiche del lavoro, sport e tempo libero

Coordinatore Volontari Protezione Civile: SECONDO ANGELO

SINDACO: Ambiente e Igiene Urbana. Bilancio, Economia e Finanze. Gestione Risorse umane. Urbanistica, Edilizia Privata. Agricoltura.