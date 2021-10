A seguito delle dimissioni dell’Assessore Maurizio Delfino, il Sindaco, Gian Paolo Cabella, ha provveduto in data odierna a nominare un nuovo componente della Giunta comunale.

Si tratta di Edoardo Moncalvo, che si occuperà di bilancio, organizzazione e personale. Il Sindaco trattiene per sé le competenze per il Governo, controllo e valutazione degli organismi partecipati. Per assumere il nuovo incarico Moncalvo dovrà dimettersi dal Consiglio Comunale; al suo posto entrerà Barbara Garrone, prima dei non eletti nella lista Lega Salvini Piemonte.

Giunta Comunale, componenti e deleghe :

GIAN PAOLO CABELLA – Sindaco

Mantiene la rappresentanza in seno all’A.S.L- AL, le competenze in materia di Commercio, Promozione dello sviluppo economico, Pianificazione urbanistica e gestione del territorio, Governo, controllo e valutazione degli organismi partecipati, Trasparenza, Comunicazione, Partecipazione, Servizi informatici, nonché residue competenze non delegate espressamente

Nato a Valenza (AL) il 29.6.1944

DIEGO ACCILI – Vice Sindaco

Deleghe: Lavori pubblici – Mobilità urbana ed extraurbana –

Protezione civile – Servizi cimiteriali – Trattamenti sanitari obbligatori (TSO)

Nato A Roma l’11.1.1965

ROBERTA BRUNO

Deleghe: Tutela dell’ambiente e del territorio (con Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) – TSO

Nata ad Alessandria l’8.2.1967

MARISA FRANCO

Deleghe: Polizia municipale e sicurezza urbana – Viabilità – Affari

Sociali – TSO

Nata a Serravalle Scrivia il 5.4.1956

EDOARDO MONCALVO

Deleghe: Programmazione e Bilancio (con Tributi, Patrimonio ed

Economato) – Organizzazione e Personale – TSO

Nato a Novi Ligure il 09.07.1996

ANDREA SISTI

Deleghe: Cultura – Pubblica istruzione – Sport – Turismo – TSO

Nato a Novi Ligure il 19-7-1974