Il suo nome, Nika Paris, è già di per sé molto evocativo. Questa ragazza bulgara di 16 anni affonda le sue radici infatti proprio in Francia, terra della nonna materna e ieri sera, nella puntata dedicata alle audizioni di X Factor, ha incantato con il pezzo “Je Veux” di Zaz. Lo stesso Manuel Agnelli ha detto di averla trovata molto elegante e con una forte personalità, passando così il turno con 4 voti favorevoli e nessuna esitazione. Parla correntemente francese e inglese oltre che bulgaro e non ha difficoltà a cantare e scrivere in tutte queste lingue. Al momento sta studiando l’italiano e lo spagnolo.

Nikol Palascheva è nata a Sofia il 20 aprile 2005, figlia unica, la mamma è una ex atleta della squadra nazionale di nuoto, il papà è un rinomato chef. La sua passione per la musica e il canto si manifesta ad appena 4 anni quando inizia a suonare il pianoforte. A 8 anni partecipa a “The Slavi’s show”, importante trasmissione televisiva nazionale sulla BTV Bulgaria. L’anno dopo è invitata a partecipare a “Le grandi speranze”, show televisivo di Nova Tv Bulgaria; sempre su questa emittente è stata successivamente coinvolta nel talk show “L’ora di Milen Zvetkov”. A 11 anni la vediamo a “Eurovision Junior” e ospite alla trasmissione di BTV “120 minuti”.

Ha partecipato a numerosi concorsi canori nazionali e internazionali ed è sempre salita sul podio. Seguendo le orme paterne ha appreso l’arte culinaria e frequentato corsi di cucina che le sono valsi una borsa di studio; avrebbe dunque dovuto partire per la Svizzera quando la pandemia ha cambiato i suoi piani.

Proprio durante il lockdown del 2020 ha iniziato a lavorare in Italia con Dariana Koumanova, musicista e produttore che aveva già conosciuto nel 2013 in occasione di una selezione canora a Sofia. All’inizio del 2021 Nika Paris si trasferisce a Milano dove studia composizione e canto presso lo Studio 20, sede dell’accademia musicale e centro di produzione di Dariana Koumanova che la supervisiona e la segue nelle sue attività artistiche. Inizia quindi a scrivere i suoi primi brani inediti sia in inglese che in francese e da poco anche in italiano.

Ora per lei è partita la grande avventura a X Factor e noi scommettiamo che Nika Paris di strada ne farà tanta. D’altro canto si è già scelta un nome che la farà viaggiare molto!

Per vedere l'esibizione di Nika Paris a X Factor:

Nika Paris sui social:

