Un approccio diretto, una comunicazione “smart” e l’intento di coinvolgere tutti coloro che vivono, che lavorano e che hanno un’attività imprenditoriale a Valenza, con particolare riferimento al commercio, ma non solo: queste le caratteristiche dell’incontro pubblico che si svolgerà lunedì 25 ottobre alle 20.30 presso il Centro Comunale di Cultura in piazza XXXI Martiri 1 per presentare le attività finora realizzate per la costituzione del Distretto Urbano del Commercio di Valenza e condividere riflessioni, idee e progetti sul futuro della città.

I distretti urbani del commercio (DUC) nascono in Piemonte grazie ad una DGR di dicembre 2020 e ad un successivo bando per finanziare i migliori progetti di diversi comuni piemontesi e che il progetto DUC di Valenza si è classificato in ventesima posizione, su 76 domande presentate, nella graduatoria regionale.

Un incontro denso di contributi, che vedrà, tra gli interventi, anche quelli di Oliviero Cresta di TradeLab, che porterà l’esperienza ed il racconto di alcuni distretti del commercio attivati in Lombardia e dell’Assessore Regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio Vittoria Poggio e che si articolerà in base al seguente programma:

APERTURA DEI LAVORI

Maurizio Oddone – Sindaco del Comune di Valenza

Luca Rossi – Vicesindaco del Comune di Valenza

Alessia Zaio – Assessore al Commercio, al Turismo, alle Manifestazioni e ai Beni Culturali del Comune di Valenza

INTERVENTI

“Il progetto del Distretto Urbano di Valenza: caratteristiche e opportunità”

Sergio Balbi e Corrado Rinaudo – fondatori dello studio di architettura Balbi Rinaudo

“I Distretti Urbani del Commercio: un’esperienza vincente. Risultati e Best Practices”

Oliviero Cresta – Co-founder e Senior Manager di TradeLab

“Commercio e città: una relazione che non si perde”

Alice Pedrazzi – Direttore generale Confcommercio provinciale

INTERVERRA’

Vittoria Poggio, Assessore Regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio

Durante l’incontro di lunedì sera verranno condivise le attività finora svolte dai soggetti promotori, Comune di Valenza e Confcommercio provinciale, insieme a partner e commercianti, come i corsi di formazione, i sondaggi agli operatori commerciali, di cui verranno resi noti i risultati, e l’attività di informazione.

Verrà inoltre proposta una prima idea di nome, di grafica coordinata e di kit di comunicazione, di cui è necessario dotarsi affinché il distretto venga promosso e fatto conoscere.

L’incontro si svolgerà in presenza e sarà necessario iscriversi compilando il form al link https://bit.ly/3n4CylA

IL DUC DI VALENZA

Il Duc di Valenza individua una porzione di territorio (Addensamento storico rilevante A1 e Addensamento Urbano A3) che include 249 esercizi di vicinato, ovvero il 77,32% sul totale delle attività di vicinato del territorio comunale, suddivisi in 38 esercizi di vicinato alimentari, 184 esercizi di vicinato non alimentari e 27 esercizi di vicinato misti.

La costituzione del DUC è il punto di partenza per progettare e realizzare le azioni che, di concerto con tutti i partner, saranno necessarie per la qualificazione dei luoghi del commercio, in particolare Corso Garibaldi, via Po, piazza XXXI Martiri, per la rigenerazione urbana e l’incremento dell’attrattività del distretto, con particolare riferimento ai Giardini di via Camurati e a piazza Don Minzoni.

Oltre ai soggetti promotori Comune di Valenza e Confcommercio provinciale, sono partner del DUC la Camera di Commercio Alessandria-Asti, la Fondazione Slala, CNA Valenza, il Consorzio Marchio di Valenza, l’Associazione L’Oro del Po e del Monferrato, il Golf La Serra e le aziende Plus Valenza, Bulgari Gioielli, Damiani, Alex Ball, Pasquale Bruni, Ivierre Industria Valenza Raffinazioni, Raselli Franco.