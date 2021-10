Ieri sera, lunedì 11 ottobre, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Pontecurone, si è riunito un gruppo di membri dell’OFTAL della Diocesi di Tortona per la recita del Santo Rosario.

E’ stato scelto a proposito il luogo per pregare la Vergine Maria nel 150° della nascita di Don Orione. “Sono davvero contento, ha detto don Loris, di questa vostra presenza. Voi svolgete un prezioso servizio ai malati accompagnandoli presso la Grotta di Lourdes per chiedere le grazie necessarie in particolare per la salute di tanti nostri fratelli che soffrono nel corpo e nell’anima”.

Questo luogo è poi è molto significativo e caro a Don Orione perché proprio l’11 febbraio del 1858 e quasi alla stessa ora, mentre la Vergine appariva a Bernardette, nella Chiesa di Santa Maria in Pontecurone i genitori Vittorio e Carolina si sposarono.

Fabio Mogni