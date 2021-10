Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Acqui Terme tutto l’anno – Castello dei Paleologi /Museo Archeologico Mostra “Le Ceneri degli Statielli” la Necropoli dell’età del Ferro di Montabone Orario invernale aperto da mercoledì a sabato 9.30-13.30 e 15.30-17.30; domenica 11.00-13.30 e 15.30-17.30. Ingresso da Via Morelli APERTO ANCHE LUNEDI’ 1 NOVEMBRE – dalle 11.00-13.30 e 15.30-17.30 Info Tel. 0144 57555 / 0144 770272 www.acquimusei.it Acqui Terme dal 2 ottobre fino 21 novembre 2021 “Paesaggio Minuto” di Luca Pancrazzi Orario di apertura dal mercoledì al sabato 9.30-13.30 e 15.30-17.30; domenica 11.00-13.30 e 15.30- 17.30 – APERTO ANCHE LUNEDI’ 1 NOVEMBRE – dalle 11.00-13.30 e 15.30-17.30 presso il Museo Archeologico, Castello dei Paleologi Info Museo 0144 57555 / www.acquimusei.it Acqui Terme dal 6 al 21 novembre 2021 Mostra Collettiva d’Arte “L’IDEA E LA FORMA” organizzata dal Circolo Artistico Culturale Mario Ferrari presso la sala d’arte di Palazzo Robellini ( 1° piano) Info ufficio cultura 0144 770272