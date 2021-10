Elisabetta Giordano di Castelnuovo Scrivia, Miss Oasi Piemonte Over Curvy 2019 é stata scelta dal fotografo professionista bresciano, Piero Beghi, per realizzare il calendario 2021 dopo aver partecipato a un apposito casting.

Si tratta della terza edizione del “calendario curvy”, un percorso che prosegue grazie anche al favore sempre crescente ottenuto dall’opera del 2020 e del 2021 e che si distingue per il preciso messaggio che lo stesso Beghi vuole sottolineare ancora con il suo lavoro.

“Il sottotitolo di quest’anno è “Curvy Love” – dice Beghi – e vuole essere il terzo appuntamento con un calendario che si rivolge ovviamente a tutti, ma in modo particolare alle curvy. Prendendo spunto dal titolo di questa edizione che guarderà al 2022, infatti, l’idea è quella di lanciare un invito a tutte quelle donne, di qualsiasi età siano, a voler bene al proprio corpo e a sentirsi belle ed affascinanti, anche se, magari, hanno qualche kg in più oppure indossano una taglia un po’ elevata.”

La tortonese Elisabetta Giordano, quindi, sarà una delle 12 modelle che poseranno per questo calendario.

Ad intervistarla per conoscere le sue emozioni ci ha pensato Lucia Guarini, tortonese, organizzatrice di eventi.

Quale è stata la tua prima esperienza come modella curvy?

Ho iniziato per gioco partecipando alle selezioni del concorso Miss Oasi Piemonte nell’ottobre 2018 durante il mio dimagrimento. Avevo ritrovato il mio equilibrio psico fisico dopo un periodo di obesità grave. Spinta dal portare la mia bimba e da alcuni amici concorrenti, mi sono lanciata e nel 2019 ho anche vinto nella categoria curvy.

Cosa ti ha spinto a partecipare al casting per il calendario di Piero Beghi?

Credo nella pluralità della bellezza, che non ci definisca una taglia ed io stessa lo so, visto che ho vissuto, in prima persona, tutte le fasi (dalla 42 alla 58) e quanto l’equilibrio psico fisico non sia correlato strettamente al peso. Poi, Piero è il famoso fotografo delle curvy, sa valorizzare perfettamente una donna formosa, esaltandone la femminilità. È professionale e riesce a mettere a proprio agio tutte le ragazze. Nelle case, secondo me, attraverso il calendario, può arrivare maggiormente il riflesso della realtà. Siamo donne con percorsi differenti e fisici diversi. Ma tutte ugualmente belle.

Che messaggio vorresti dare alle donne?

Vorrei imparassero ad apprezzare tutti i loro aspetti positivi invece di concentrarsi su quelli che non piacciono, di credere nelle proprie potenzialità perché troppo spesso siamo nostre nemiche. Dobbiamo solo imparare a rispettarci e valorizzarci.

Quindi, il concorso che ti ha spronato e portato a metterti in gioco e dare questo messaggio è stato Miss Oasi Piemonte?

Si, perché per la prima volta ho pensato “perché no?”. Poi, mi sono sentita a casa, divertita, perché è proprio quello lo spirito del concorso. Ho superato un mio limite ed è stato un momento di svolta. Da quello sono capitate davvero molte cose belle.

Poche mirate domande che danno l’idea dell’importanza di questo progetto e del bel successo ottenuto da Elisabetta.

Le donne – conclude Piero Beghi – devono sentirsi bene innanzitutto con loro stesse e devono comprendere di poter essere apprezzate per la loro personalità e le loro qualità, ma anche per un’immagine di bellezza e di fascino che sono in grado di trasmettere, proprio come mostrano gli scatti di questo calendario”.

Un calendario che, come di consueto, sarà in vendita a dicembre online e rappresenta il frutto di un lavoro che parte da lontano: “Anche quest’anno – è la sintesi del fotografo bresciano – il casting per arrivare ai dodici scatti che daranno vita al calendario 2022 è partito in piena estate e a fine agosto nel mio studio ci sono state le tre giornate destinate a individuare le modelle che avrebbero potuto essere le protagoniste di questa terza edizione. A tal proposito, mi piace cogliere l’occasione per ringraziare e per sottolineare ancora una volta lo spirito positivo e propositivo con il quale molte donne hanno aderito a questa iniziativa.”