E’ la più grande area verde della città di Tortona, ma speso viene lasciata un po’ troppo abbandonata o così almeno sembrerebbe ed è per questo motivo che la Giunta comunale di Tortona ha interessato il Comando di Polizia municipale affinché verifichi su certi episodi che sono stati segnalati al fine di garantire una maggiore e più capillare sicurezza, anche per quanto riguarda la presenza di ciclisti in moutain bike.

La bellezza del parco del Castello consiste in parte nel fatto che sia un po’ selvaggio e noi che lo abbiamo visitato di recente abbiamo potuto appurare che durante le belle giornate anche nelle ore del mattino dei giorni feriali è frequentato da diverse diverse persone di ogni genere ed età: dalle famiglie con bambini in età pre scolare ai pensionati.

Ma com’è la situazione a Tortona al parco del Castello e nelle sue immediate vicinanze?

Una recente disamina ha portato l’Amministrazione comunale alle seguente conclusioni.

Parco del Castello

La manutenzione del verde del Parco del Castello è affidata tramite convenzione alla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. Il parco è interdetto alla circolazione dei veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati che vi accedono per eseguire la pulizia, i lavori di manutenzione e dalle forze dell’ordine per i dovuti controlli.

Il parco è fruito da cittadini che percorrono i viali solo a piedi, e in bicicletta. Da ciò ne consegue che i numerosi pendii presenti nel parco non costituiscono potenziale pericolo per i fruitori, e non necessitano di particolari segnalazioni.

Sul fatto che all’interno del parco si sono verificati episodi di scorribande di mountain bike è nota da tempo ed è stato interessato il corpo di Polizia Municipale per i controlli e verifiche di competenza in materia di sicurezza.

Viale pedonale che collega via alle Fonti con via Tommaso di Savoia

Il palo di illuminazione pubblica presente è stato danneggiato in data 20.02.2021.

Dagli accertamenti esperiti dalla Polizia Municipale, sollecitata da questo Settore, è emerso che durante le operazioni di potatura di un albero esistente nell’area privata di proprietà della Società Immobiliare Asa di Alberto Franzosi e Bisio Gisella un ramo si spezzava per il peso e si abbatteva sul palo, danneggiandolo.

E’ stato pertanto effettuato nella immediatezza la rimozione della porzione di palo pericolosa e del relativo punto luce.

Per il ripristino definitivo del punto luce (rimozione palo danneggiato, posa nuovo palo con punto luce) si è in attesa del rimborso dell’assicurazione del danneggiante.

Area giochi in angolo tra Viale Milite Ignoto e Viale Amendola

Nel prato ubicato all’intersezione tra V.le Milite Ignoto e V.le Amendola i giochi pericolosi e ormai obsoleti sono stati rimossi nella prima settimana di ottobre. Nell’area è stata mantenuta solo l’altalena che non presentava particolari problemi. La stessa è stata oggetto di revisione e di nuova verniciatura.

Per la riqualificazione dell’area giochi in oggetto con nuovo percorso fitness, è stato chiesto un contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, nel marzo scorso, per € 50.000.

Scalinata San Domenico

La pulizia dalla vegetazione della scalinata San Domenico, da eseguirsi nel momento di necessità, è inserita all’interno della convenzione fatta con la Fondazione per la manutenzione del Parco del Castello.

L’ultimo intervento è stato eseguito in data 20/10/2021.