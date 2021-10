Ricerca per:

L’autrice e il libro saranno presentati dall’avv. Ersilia Ferrante , socia del Club. Letture a cura di Loredana De Flavis del Teatro dell’Albero . La presentazione è prevista all’aperto ma in caso di maltempo di terrà all’interno; in tal caso sarà necessario essere muniti di green pass. Al termine della presentazione sarà possibile partecipare a un aperitivo conviviale , previa prenotazione ai numeri 349 384 8603 e 340 400 2419.

Venerdì 8 ottobre alle ore 17,30 , a Sanremo presso i locali del Floriseum in Corso Cavallotti 113, il Club per l’UNESCO di Sanremo presenterà il libro Leah. Dall’altra parte del mare di Antonella Squillace , edito da Leucotea .

La scrittrice Antonella Squillace con il Club per l’UNESCO di Sanremo