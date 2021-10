Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

E’ uno dei tanti interventi effettuati durante la settimana appena trascorsa in tutta la regione Piemonte.

Nella stazione di Alessandria gli operatori della Polfer hanno rintracciato un’anziana, residente nella provincia, mentre camminava sul primo marciapiede adiacente alla stazione in evidente stato confusionale. Accompagnata negli uffici di polizia, è stata successivamente affidata alle cure di un familiare.

la Polfer di Alessandria salva un’anziana in stato confusionale