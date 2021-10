Si è svolta ieri la visita ad Alessandria della Delegazione internazionale coinvolta nel progetto “SALUTE4CE”.

L’incontro – programmato a conclusione delle azioni-pilota di progetto da parte dei dieci partner coinvolti – si è focalizzato su quanto realizzato ad Alessandria, in coerenza con le finalità del programma “Interreg Central Europe”, ossia cooperare sulle risorse naturali e culturali per una crescita sostenibile collaborando nello specifico con Soggetti istituzionali dell’Europa Centrale con l’obiettivo di migliorare la gestione ambientale delle aree urbane per renderle luoghi più vivibili.

La Delegazione – guidata Anna Starzewska-Sikorska dello IETU-Institute for Ecology of Industrial Areas (Polonia) – è stata accolta al mattino dal Sindaco della Città, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, presente insieme all’Assessore Silvia Straneo (Servizi Educativi e Scolastici), nella Sala Giunta del Palazzo Comunale dove il Primo Cittadino ha rivolto il saluto istituzionale ai partners del progetto.

Sono dieci gli Enti europei coinvolti: lo IETU-Institute for Ecology of Industrial Areas (Polonia) quale capofila, la Città di Chorzów (Polonia), il Silesian Botanical Garden (Polonia), il Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development (Germania), la Impulse Region (Germania), la Links Foundation (Italia), l’Agenzia di Sviluppo LAMORO (Italia), lo IURS-Institute for Sustainable Development of Settlements (Repubblica Ceca) e la Città di Liptovsky Mikulas (Slovacchia).

Se l’obiettivo principale del progetto “SALUTE4CE” è la protezione e lo sviluppo delle risorse naturali, attraverso la piantumazione di vegetazione autoctona e resistente al clima nelle aree urbane carenti di spazi verdi, gli obiettivi progettuali specifici si basano sul concetto di “agopuntura ambientale urbana” che consiste in un intervento selettivo di rivitalizzazione di piccole aree verdi, invece di interventi su larga scala che coinvolgono migliaia di ettari e costi molti alti.

Promuovere inoltre la corretta gestione dell’infrastruttura verde e blu da parte del Settore Pubblico e delle entità correlate , utilizzando piccoli spot di verde non attraenti per altri scopi: ecco la finalità perseguita dalla partnership che ha elaborato quattro piani d’azione per quattro differenti città europee, tra cui Alessandria.

Questi piani d’azione hanno dunque inteso dimostrare l’applicazione dell’idea di “agopuntura urbana” come metodo efficace e innovativo di gestione ambientale integrata. I corsi di formazione, il manuale di progetto e gli strumenti per il coinvolgimento dei residenti hanno fornito, a questo riguardo, il valore aggiunto transnazionale del progetto.

Relativamente ad Alessandria è stata progettata un’azione pilota di rivitalizzazione di quattro spazi verdi urbani secondo la metodologia dell’agopuntura urbana. In particolare, d’intesa con l’Assessorato ai Lavori, Opere Pubbliche e Verde Pubblico guidato da Giovanni Barosini e con la Direzione comunale competente, il progetto ha consentito la riqualificazione di tre aree attualmente abbandonate: vicino alla scuola Villaggio Europa (via Galvani angolo via De Gasperi), con la realizzazione di un frutteto urbano; di fronte alla scuola Morando (via Croce/via Pasino) con la realizzazione di un bosco rifugio; di fronte al Cimitero urbano (viale Teresa Michel), con un intervento chiamato “Il polmone verde cittadino”, che ha previsto la piantumazione di alberi e di attrezzature sportive. Un ulteriore intervento prevede la riqualificazione delle fioriere del centro cittadino.

Proprio questi luoghi cittadini sono stati oggetto di visita da parte della Delegazione, accompagnata dai responsabili dell’Amministrazione Comunale preposti al Progetto, prima di giungere presso il Giardino Botanico Comunale “Dina Bellotti”.

Nel pomeriggio sono proseguiti i lavori di presentazione dei risultati progettuali con un ulteriore incontro – di carattere tecnico (e aperto alla fruizione del pubblico sia in presenza presso la sede del Giardino Botanico, sia in video-collegamento) – nella sala Giunta del Palazzo di Città di Alessandria, guidato dal Dirigente Comunale Responsabile del progetto arch. Fabrizio Furia, alla presenza del Capo-Delegazione Anna Starzewska-Sikorska dello IETU (Polonia), degli altri Ospiti Componenti la Delegazione dei partner europei, dei Funzionari comunali coinvolti nel progetto, del dr. Gianni Ravazzi nonché della dr.ssa Simona Muratori di Poliedra-Politecnico di Milano.

Molti gli spunti emersi anche in vista di una continuazione dei rapporti istituzionali e operativi così positivamente intrapresi nell’ambito del progetto “SALUTE4CE” che, per la Città di Alessandria, ha previsto un budget pari a € 258.653,68 di cui € 206.922,94 a carico del programma “Central Europe” e € 51.730,74 di cofinanziamento coperto dal fondo di rotazione nazionale per un importo totale di risorse a disposizione per l’azione-pilota cittadina pari a € 109.800,00.

«Nel porgere il mio benvenuto al Capo delegazione Anna Starzewska-Sikorska, dell’Institute for Ecology of Industrial Areas della Polonia, capofila del progetto e con Lei tutti a tutti i componenti della Delegazione che onorano la nostra Città con la loro presenza – ha commentato il Sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco nel proprio saluto – desidero sottolineare l’importanza del progetto ‘Salut4CE’.

Il fatto che, insieme ad Alessandria, siano coinvolti dieci Soggetti provenienti non solo dall’Italia, ma anche dalla Germania, dalla Polonia, dalla Slovacchia e dalla Repubblica Ceca è un elemento di grande significato perché esprime la massima attenzione che Alessandria sta dando e intende continuare a fare nei confronti della propria apertura internazionale.

Durante la giornata avrete modo di conoscere meglio non la bellezza della nostra Città nel suo complesso, ma anche e soprattutto i luoghi nei quali sono stati realizzati interventi importanti grazie alla comune partecipazione al progetto europeo ‘Salut4CE’.

Si tratta di un progetto che coinvolge due siti adiacenti plessi scolastici cittadini e che coniuga l’amore ed il rispetto della natura con la conoscenza dei suoi cicli vitali.

I nostri uffici comunali sapientemente progettano e realizzano spazi naturali per il gioco e l’apprendimento, ma non vi è dubbio che la Vostra presenza e soprattutto gli approfondimenti di carattere tecnico che verranno svolti durante questa giornata potranno accrescere ulteriormente due aspetti che vorrei sottolineare.

Il primo è la qualità dei contenuti progettuali finalizzati a migliorare la gestione ambientale delle aree urbane funzionali per renderle luoghi sempre più vivibili e qualificati.

Il secondo aspetto è proprio quello del coinvolgimento e del sentirci partners di questo progetto.

Se il percorso fino ad oggi svolto è stato importante e utile per consolidare il nostro ‘essere-con’ e perseguire obiettivi comuni, sono convinto che proprio questa esperienza potrà essere la base per ulteriori significativi rapporti e partnership nell’ambito anche di nuovi bandi e progetti europei.

Un nostro proverbio dice ‘Solo insieme si cresce’. Con questo spirito, auspico dunque che la qualificazione del nostro vivere e gestire sapientemente le nostre piccole aree urbane verdi sia motivo per “crescere insieme” nella costruzione di sempre più grandi e profonde relazioni che, da cittadini europei, rendano belle ed ecologicamente avanzate le nostre città e le nostre realtà territoriali».

Info:

www.interreg-central.eu/Content.Node/SALUTE4CE.html

Facebook:

www.facebook.com/salute4ce