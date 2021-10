Venerdì scorso, 15 ottobre, ha partecipato anche una delegazione della Città di Casale Monferrato alla cerimonia del Centenario dell’intitolazione dell’Aeroporto Militare di Cameri a Natale e Silvio Palli.

Su invito del comandante Marco Mastroberti, infatti, hanno presenziato alle celebrazioni il sindaco Federico Riboldi, il Capo di Gabinetto Enzo Amich, il vescovo Gianni Sacchi e il preside del Liceo Scientifico Palli Riccardo Calvo.

La Sezione di Casale dell’Associazione Arma Aeronautica era invece rappresentata dalla madrina Simonetta Mascolo, dal presidente Flavio D’Andria e dal vicepresidente Attilio Ricaldone. Tra gli ospiti, presenti anche i nipoti dei fratelli Palli con le rispettive famiglie.

«Con la visita a Cameri – ha sottolineato il sindaco Riboldi – si rafforza ulteriormente la già consolidata amicizia con il comandante Mastroberti, già ospite della nostra Città in occasione della cerimonia in Duomo per la presenza dell’effigie itinerante della Madonna di Loreto e per l’inaugurazione della Stele in memoria degli Aviatori del Monferrato caduti nelle due Grandi Guerre. Da parte mia, è stato un onore essere stato invitato a rappresentare Casale Monferrato, che ha dato i natali ai due grandi aviatori che, ancora oggi, portano alto il nome della nostra città; così come continuano a farlo altri due grandi personaggi casalesi che ho ricordato venerdì: Italo Palli e il generale di Brigata Aerea Guglielmo Cassinelli».

La cerimonia di venerdì ha visto, dopo l’Alza Bandiera, la lettura di spezzoni di storia dei fratelli Palli e dell’intitolazione dell’Aeroporto, la benedizione della Stele dei Primi 1500 Piloti brevettati a Cameri, la lettura della preghiera dell’Aviatore e gli interventi del comandante Mastroberti e dei Sindaci presenti.

Non è mancata poi la visita dell’area museale e del 1° Reparto Manutenzione Velivoli, dove gli ospiti hanno potuto osservare le varie fasi di manutenzione sui velivoli Tornado ed Eurofighter.