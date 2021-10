La bravissima e talentuosa sedicenne Nika Paris conquista tutti al primo Live di X Factor con l’inedito “ Tranquille”

Arrivare in Italia con un sogno quando hai solo 16 anni e non parli neanche la lingua è una storia che sa di determinazione e idee molto chiare, ed è ciò che è accaduto alla più giovane concorrente finalista di questa edizione di X Factor. Così si presenta la bulgara Nika Paris che, alle spalle, ha anni di duro studio (a soli 4 anni infatti inizia a cantare e a studiare pianoforte) e che parla in maniera fluida francese e inglese, e sta imparando (benissimo) l’italiano e lo spagnolo. Nikol, in arte Nika Paris, che scrive musica e testi delle sue canzoni, è in squadra con Mika, ed è stata la terza concorrente ad esibirsi al Repower di Assago per questo primo Live targato X Factor, che rimane uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Il pezzo “Tranquille” (Mon coeur) non lascia scampo: orecchiabile e ritmato, conquista già al primo ascolto. Hell Raton ha commentato così la sua esibizione: “Sei nata per il palcoscenico, sei tutto: sei moda, sei una piccola popstar, hai le movenze giuste e questa cosa mi rende felice, anche perché hai quel tocco di internazionalità che serviva in questo momento”. La performance attuale e moderna di Nika Paris che gestisce anche alla perfezione il palco, mantenendo la sua freschezza e la sua deliziosa incoscienza, convince tutti e 4 i giudici e il pubblico da casa che da questa puntata è coinvolto e vota (attraverso la App e il sito di X Factor). La grande energia dimostrata in trasmissione unita al talento hanno contribuito all’ottimo risultato della giovane artista che piace anche perché non ha confini. Per continuare a vedere le evoluzioni di Nika Paris, non ci resta quindi che attendere giovedì prossimo con il secondo Live di X Factor! Nel frattempo trovate l’inedito “Tranquille” su Spotify.

BIOGRAFIA: Nikol Palascheva è nata a Sofia il 20 aprile 2005, parla correntemente francese e inglese oltre che bulgaro e non ha difficoltà a cantare e scrivere in tutte queste lingue. Al momento sta studiando l’italiano e lo spagnolo. E’ figlia unica, la mamma è una ex atleta della squadra nazionale di nuoto, il papà è un rinomato chef. La sua passione per la musica e il canto si manifesta ad appena 4 anni quando inizia a suonare il pianoforte. A 8 anni partecipa a “The Slavi’s show”, importante trasmissione televisiva nazionale sulla BTV Bulgaria. L’anno dopo è invitata a partecipare a “Le grandi speranze”, show televisivo di Nova Tv Bulgaria; sempre su questa emittente è stata successivamente coinvolta nel talk show “L’ora di Milen Zvetkov”. A 11 anni la vediamo a “Eurovision Junior” e ospite alla trasmissione di BTV “120 minuti”. Ha partecipato a numerosi concorsi canori nazionali e internazionali ed è sempre salita sul podio. Seguendo le orme paterne ha appreso l’arte culinaria e frequentato corsi di cucina che le sono valsi una borsa di studio; avrebbe dunque dovuto partire per la Svizzera quando la pandemia ha cambiato i suoi piani. Proprio durante il lockdown del 2020 ha iniziato a lavorare in Italia con Dariana Koumanova, musicista e produttore che aveva già conosciuto nel 2013 in occasione di una selezione canora a Sofia. All’inizio del 2021 Nika Paris si trasferisce a Milano dove studia composizione e canto presso lo Studio 20, sede dell’accademia musicale e centro di produzione di Dariana Koumanova che la supervisiona e la segue nelle sue attività artistiche. Inizia quindi a scrivere i suoi primi brani inediti sia in inglese che in francese e da poco anche in italiano.

Per vedere l’esibizione di Nika Paris al primo Live di X Factor:

https://xfactor.sky.it/video/nika-paris-canta-tranquille-mon-coeur-al-primo-live-704961

Per ascoltare “Tranquille” di Nika Paris su Spotify:

