Il 5 ottobre sono ripresi a Pozzolo, presso la palestra comunale in via Frascheta, i corsi di ginnastica dolce organizzati dalla associazione per anziani “Pozzolo d’Argento” del paese.

Le lezioni si tengono due volte alla settimana, al martedì e al sabato, dalle ore 8.15 alle 9.15. Per il mese di ottobre saranno gratuiti e di prova, con unico obbligo iscriversi ad Ancescao, l’associazione nazionale che raggruppa i centri sociali e i comitati anziani.

Come per gli anni scorsi istruttore dei corsi di ginnastica dolce è Manuele Borsoi. Il primo periodo di ginnastica, partito il 5 ottobre, si concluderà il 21 dicembre per riprendere successivamente subito dopo le festività natalizie.

E’ ancora possibile iscriversi al corso. I costi per partecipare alle lezioni di ginnastica sono per i mesi di novembre e dicembre trenta euro complessivi. Per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile, con quest’ultima mensilità che si prolungherà fino al 14 maggio, data di conclusione dei corsi, venti euro mensili. Il costo della tessera di iscrizione è di nove euro per il 2021 e di dieci euro per il 2022.

Le lezioni di ginnastica si svolgeranno osservando le norme previste a seguito della emergenza sanitaria del Coronavirus e il distanziamento sociale. Per parteciparvi è obbligatorio essere in possesso del Green Pass. Intanto un gruppo di soci di “Pozzolo d’Argento” ha partecipato a un soggiorno di sei giorni organizzato dal centro incontro “Cristo” di Alessandria del gruppo nazionale Ancescao. Grande, ovviamente, la soddisfazione di tutti i partecipanti al soggiorno dopo il lungo periodo di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus. L’associazione ”Pozzolo d’Argento” conta circa trecento iscritti.