Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Grande impegno sarà profuso per il rafforzamento del sistema di prevenzione generale dei reati ed illeciti, con il potenziamento delle pattuglie sul territorio, automontate, motomontate ed appiedate.

Una volta insediato, l’obiettivo perseguito dal sig. Questore sarà quello di fare squadra non solo tra le componenti della Questura e delle Specialità della Polizia di Stato, ma anche tra le forze di Polizia, coordinate dal sig. Prefetto, per perseguire obiettivi comuni.

Durante la sua gestione è stata attivata la squadra mista italo-francese per i controlli di frontiera a Ventimiglia, ritenuta una innovativa forma di collaborazione internazionale tra forze di polizia.

In questi anni ha inoltre realizzato percorsi di formazione all’educazione della cultura della legalità, coinvolgendo le scuole della provincia.

In questa sede è stato particolarmente impegnato nella gestione del flusso migratorio che interessa la costa agrigentina e l’isola di Lampedusa.

Durante la permanenza a Palermo è stato aggregato in altre sedi per lo svolgimento di servizi di ordine e sicurezza pubblica di rilievo nazionale.

Nuovo Questore della provincia di Imperia, Giuseppe Felice Peritore, 58 anni, laureato in Giurisprudenza e abilitato alla professione di Avvocato, entra nell’Amministrazione nel 1988 con assegnazione come prima sede presso la Questura di Bergamo.