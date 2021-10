Lui si chiama Ivan Bognanni, ha 35 anni e gestisce un negozio di barberia (chiamarlo barbiere non é affatto appropriato) in corso Leoniero, proprio davanti al Circolo di Lettura, ma non tutti sanno che è uno dei pochi maestri al mondo in grado di tramandare un’arte antica di oltre 200 anni e per questo viene chiamato spesso all’estero per tenere appositi corsi, com’è successo alla fine di ottobre a Draguignan, in Francia, per uno speciale corso di formazione. L’arte che insegna a livello internazionale, così particolare che lo ha visto comparire addirittura sulle pagine di Forbes, è quella dell’affilatura di rasoi antichi su pietre naturali per la rasatura sbarbata all’italiana.

Lo fa da molti anni, ma si parla poco di lui, anche se un video che lo coinvolge nella sua professione, ha registrato oltre 320.000 visualizzazioni.

Parlare di barbiere, a questo punto, è davvero riduttivo, anche se lui svolge questa professione da quasi vent’anni e nel 2105 aveva aperto un negozio in piazza Gavino Lugano a Tortona per poi trasferirsi in corso Leoniero ma l’arte che insegna nei corsi che si svolgono in tutto il mondo, è così particolare che abbiamo deciso di lasciarne a lui l’illustrazione.

“Sono un tutor maestro dell’Accademia Scapicchio – ci spiega Ivan Bognanni – e siamo l’unica al mondo che tramandiamo l’arte dell’affilatura di rasoi antichi su pietre naturali per la rasatura sbarbata all’italiana. Siamo stati in diverse nazioni co molti corsi e stand. Come Accademia siamo supportati da marchi leader del settore e insegniamo a livello internazionale.”

L’elenco che si potrebbe fare della loro partecipazione é molto lungo, così come quello della presenza su riviste non solo specialistiche: oltre a Forbes, il Sole 24 ore, La Stampa, Chi e molti altri. Lui insieme agli altri maestri dell’Accademia Scapicchio hanno anche riscosso ampio successo con pop up store in via Montenapoleone a Milano, per non parlare del manuale “Baffi”.

Fare la bara e la rasatura è un’arte, e quella di Ivan non può essere certo considerata una semplice barberia e il motivo è lui stesso a spiegarcelo: “Il mio con tutto il rispetto – aggiunge – è un lavoro sartoriale dove sia io che il cliente dobbiamo dedicare tutto il tempo necessario e proprio questo è obbligatorio l’appuntamento, anche perché sono da solo e facendo l’artigiano il lavoro veloce non esiste, in quanto deve essere preciso e seguire certi canoni. La rasatura della barba, infatti, dura tra i 45 e i 50 minuti: si alternano panni caldi e freddi e si utilizzano esclusivamente rasoi a lama fissa che sono affilati da me a mano. Sono barbe sartoriali: ci consideriamo un po’ come Barbieri-Maggiordomi e facciamo la cerimonia della barba.”

Naturalmente nel negozio di Ivan non si fanno solo barbe, anche se quella è la specialità della casa ed è talmente rinomata che il tortonese viene contattato da tantissime persone e anche dall’estero. “Per quanto mi riguarda – aggiunge Ivan – ho sempre insegnato e da me arrivano anche molte persone da ogni zona d’Europa per approfondire le parti teoriche, dopo il primo corso che si svolge in sede. Insegno con la Famiglia Scapicchio che è da oltre due secoli che si tramandano questo sapere e lo tramandano in tutto il mondo. Quando lavoro le lame le scelgo in base al pelo e decido io quale tipo di lama utilizzare per dare il miglior confort possibile. I saponi sono di altissima qualità come Floris Martin de Candre Valobra e sono saponi premium duri. Il sapone che viene sparpagliato sul viso viene fatto artigianalmente e si impiega almeno 10 minuti. Le lame vengono sterilizzate con Barbicide virucida germicida battericida 10 minuti di immersione e con questo si sconfigge anche l’epatie e l’Hiv.”

“Molte coltellerie – conclude – mi mandano clienti per affilare e restaurare i rasoi. Sono tecniche antichissime che ci tramandiamo utilizzando strumenti particolari: il pennellificio Omega, infatti, realizza pennelli per la barba appositamente per noi, con l’Accademia Scapicchio abbiamo abbiamo insegnato ai loro Docenti della Proraso e lo stesso Bullfrog (noto barber shop a pochi metri dal Duomo di Milano – ndr) ha fatto corsi da noi, come la Barberia Colla che ha voluto conoscermi”

Come si può notare parliamo di un servizio molto particolare che forse andrebbe effettuato come minimo al principe Carlo d’Inghilterra e a persone di un certo livello per la qualità del trattamento ed è per questo che Ivan ovviamente, svolge anche il normale lavoro di parrucchiere da uomo e taglia i capelli a chiunque: dai neonati a veterani, andando incontro alle esigenze dei clienti con tagli moderni o tradizionali ma la sua passione é ovviamente fare la barba come abbiamo descritto.

Foto tratte da https://www.facebook.com/theoriginalbarberdiivanbognanni/