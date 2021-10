Giovanni Goggi, tortonese ed ex studente del Liceo Peano, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di “Alfiere del lavoro”. Il premio è destinato ogni anno a 25 studenti di tutta l’Italia che, terminata la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti, si siano distinti per l’eccellenza nella carriera scolastica.

Gli studenti sono segnalati dalla scuola e devono avere come requisiti la votazione minima di 9/10 alla licenza media, almeno 8/10 di media per ciascuno dei primi 4 anni della scuola superiore e 100/100 all’esame di stato.

Il riconoscimento viene consegnato dal Presidente della Repubblica durante una cerimonia al Quirinale che si svolgerà martedì 26 ottobre 2021, in occasione del conferimento delle onorificenze ai 25 Cavalieri del Lavoro, nominati il 2 giugno 2020.

Nel corso della cerimonia il Capo dello Stato consegnerà agli Alfieri del Lavoro l’attestato d’onore e la Medaglia del Presidente della Repubblica. La cerimonia sarà trasmessa in diretta Rai alle 11.00.

Giovanni Goggi si è sempre distinto per risultati eccellenti nel profitto scolastico e per l’attiva partecipazione a molte iniziative al di fuori delle aule: appassionato e attento lettore, capace di esplorare con interesse gli ambiti più diversi, Giovanni ha affiancato all’attività didattica lo studio della musica. Dopo il liceo ha scelto la facoltà di medicina che sta frequentando con successo a Pavia come alunno del Collegio Ghislieri; segue al contempo il conservatorio di Milano per conseguire il diploma in pianoforte.

Il Liceo “Giuseppe Peano” di Tortona condivide con orgoglio la soddisfazione di Giovanni e della sua famiglia per questo prestigioso premio.