l Comune di Acqui Terme ha coordinato un tavolo con tutti i sindaci del territorio acquese per la realizzazione di un progetto di Coesione Territoriale, che permetterà ai soggetti aderenti d’individuare interventi strategici da attuare tramite un’esperienza condivisa di azione.



Gli enti locali potranno creare pertanto una strategia d’area comune, sulla base delle esigenze territoriali e soprattutto sull’individuazione di proposte di sviluppo in grado di valorizzare le risorse ambientali, economiche, infrastrutturali e culturali della propria area.



I tavoli hanno permesso di realizzare una delibera, che sarà portata nei Comuni coinvolti per l’adesione al partenariato. Una volta che saranno acquisite tutte le deliberazioni, verrà sottoscritto un protocollo d’intesa con la Regione Piemonte.



«Abbiamo coordinato tutti i sindaci del territorio per costruire un progetto di Coesione territoriale, che ha un potenziale enorme – spiega il sindaco Lorenzo Lucchini –. Questo ci permetterà di redigere progetti sulla base delle necessità dei nostri territori, superando i confini amministrativi e valorizzando gli elementi caratteristici di una vasta area. Vogliamo così focalizzarci sulle problematiche intrinseche di uno specifico territorio, per ragionare insieme su proposte che possano dare beneficio in termini di crescita e sviluppo. Far parte della Coesione Territoriale ci consentirà di superare ogni campanilismo, a favore di una programmazione partecipata, traendo vantaggio dalla crescita di tutti»