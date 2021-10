Ricerca per:

Questa mattina i tre atleti insieme al loro allenatore sono stati ricevuti in Comune dal Sindaco Federico Chiodi, dal Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo e dal Consigliere con delega allo Sport Filippo Fava che si sono congratulati con loro a nome della Città di Tortona.

Una bella notizia per lo sport Tortonese: Alessandro Cavo classe 2004, Valentino Dello Vicario Giacinti classe 2005 e Tommaso Medicina classe 2004, sono tre giovanissimi atleti della Derthona Pallamano che, da questa stagione sportiva, partecipano al progetto Campus Italia della FIGH a Chieti, dove si sono trasferiti a vivere e studiare, giocando nel campionato nazionale di serie A2, insieme agli altri 15 migliori giocatori under 20 italiani.

I tre giovani tortonesi che giocheranno in serie A ricevuti in Comune