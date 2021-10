Ricerca per:

Di seguito indichiamo i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza sulla tratta Savona – Confine di Stato.

Pertanto, il traffico proveniente da Torino e diretto a Savona, dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Millesimo e potrà rientrare in ambito autostradale alla stazione di Altare, percorrendo la SP 28 Bis poi la SP 29.

Pertanto, il traffico proveniente da Torino e diretto a Savona, dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Niella Tanaro e potrà rientrare in ambito autostradale alla stazione di Ceva, percorrendo la SP 60, la SS 28 poi la SP 60. Sarà assicurato il transito ai veicoli dei Soccorsi Sanitari, Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale.

Pertanto, il traffico proveniente da Savona e diretto a Torino, dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Altare e potrà rientrare in ambito autostradale alla stazione di Millesimo percorrendo SP 29, poi la SP 28 bis. Sarà assicurato il transito ai veicoli dei Soccorsi Sanitari, Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale.

Pertanto, il traffico proveniente da Savona e diretto a Torino, dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Ceva e potrà rientrare in ambito autostradale alla stazione di Niella Tanaro, percorrendo la SP 225, la SS 28 poi la SP 60. Sarà assicurato il transito ai veicoli dei Soccorsi Sanitari, Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale.

Di seguito indichiamo i cantieri che porteranno turbative in considerazione dei flussi di traffico attualmente rilevati e, conseguentemente, un aumento dei tempi di percorrenza.

I cantieri in programma la prossima settimana sull’Autofiori