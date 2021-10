Lunedì 11/10/2021, le classi 4^A, 2^A, 2^B Scienze Umane e 3^B Scientifico del Liceo G. Peano di Tortona hanno seguito in modalità telematica l’incontro “Giustizia al Centro” condotto dal ministro della Giustizia Marta Cartabia, evento organizzato dal Centro Asteria di Milano e dedicato alle scuole di tutta Italia per affrontare alcuni dei temi cardine dell’insegnamento dell’Educazione Civica.

L’incontro si è aperto con un interrogativo “Cos’è la giustizia e cosa è giusto?”, per poi passare ad affrontare un discorso riguardante la nascita del diritto a partire dal mondo greco, con espliciti riferimenti alle tragedie di Eschilo. Durante la conferenza, inoltre, sono stati toccati argomenti tra cui le violenze fisiche e morali, il contenimento dei conflitti al fine di non farli sfociare in guerre distruttive e le discriminazioni nei confronti delle donne. Sono emersi interessanti spunti riguardanti la funzione rieducativa della pena (articolo 27 della Costituzione), il rapporto tra etica e giustizia ed infine è stata sviluppata una riflessione sulla colpevolezza e sulla presunzione di innocenza.

La ministra ha concesso grande spazio al dialogo con gli studenti, favorendo una situazione di confronto; è stata quindi un’occasione preziosa per essere protagonisti di un incontro dinamico in cui sono emerse tematiche delicate che potranno essere approfondite durante l’anno scolastico.

Sara Galvan – Matilde Serra – 4^A Scienze Umane